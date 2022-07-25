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В ЕС предрекли Италии будущее «троянского коня» России после отставки Драги

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

El País: после отставки Драги Италия может стать троянским конем России

В ЕС предрекли Италии будущее «троянского коня» России после отставки Драги

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Peter Giovannini

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В Евросоюзе все чаще слышится — санкции против РФ никак не повлияли на военную мощь страны и не дестабилизировали ее экономику.

Власти Евросоюза опасаются, что Италия может стать «троянским конем» России после отставки премьер-министра Марио Драги. Такое мнение выразил обозреватель Бернардо де Мигель в статье для итальянской газеты El País.

По информации журналиста, полученной от источников в дипломатических кругах, Италия в последнее время становится местом притяжения «нейтральных теорий». Они ставят под сомнение позицию ЕС по ситуации на Украине.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — говорится в публикации.

Автор статьи объяснил, что Брюссель сейчас обеспокоен таким положением дел, ведь Италия зависит от поставок российских углеводородов. А антироссийские санкции продолжают вредить лишь экономике ЕС, никак не затрагивая Россию. С уходом Драги с поста премьер-министра Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника, заключил обозреватель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответила Мария Захарова на обвинения европейских политиков о якобы причастности России к отставке некоторых западных правительств.

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В ЕС предрекли Италии будущее «троянского коня» России после отставки Драги

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