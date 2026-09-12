Минувшей ночью Украина не сбила ни одной российской ракеты

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

ПВО Украины смогло сбить российские ракеты 12 сентября

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины в ночь на 12 сентября не смогли сбить ни одной российской ракеты. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что минувшей ночью российские военные нанесли серию групповых ударов с помощью высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования по металлургическим заводам в Запорожье, Кривом Роге и Днепропетровске.

В результате были поражены предприятия, которые занимались выпуском продукции, предназначенной для ВСУ. Ни одну российскую ракету украинское ПВО сбить не смогло.

В сводке Генштаба ВСУ отмечается, что подобная ситуация складывается не в первый раз. На фоне этого киевское руководство неоднократно обращалось к своим союзникам с просьбой предоставить Киеву более современные системы. Тем не менее, как ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, объем поставок зарубежного вооружения не вырос, а, наоборот, с момента начала конфликта между Ираном и Израилем лишь существенно сократился.

До этого 5-tv.ru писал, что ВС РФ также нанесли удар стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. Именно через него, как отметили в Минобороны РФ, украинские боевики получали от запада большую часть вооружения.

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