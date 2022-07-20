Газпром не получал документы от Siemens по турбине для «Северного потока»

Российская компания «Газпром» не получала никаких официальных документов от канадской компании Siemens ранее отправленного на ремонт газотурбинного двигателя. Об этом в своем Telegram-канале заявила нефтегазовая компания.

«Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — говорится в сообщении.

Также отмечается тот факт, что иностранная компания должна выполнить свои обязательства по ремонту турбины. Так как она напрямую влияет на возобновление газоснабжения стран Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока — 1», из Канады, уже отправлена обратно.

«Что касается „Северного потока“, то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину, и она уже отправлена», — цитирует ТАСС ее слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2».