Терапевт Звонков заявил о риске лишиться обоняния при травмах и контузиях

Терапевт перечислил болезни, вызывающие потерю обоняния

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

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Наиболее часто за последнее время люди лишались способности чувствовать вкусы и запахи из-за пандемии COVID-19. Однако коронавирус — далеко не единственная причина таких лишений.

У людей при заболевании коронавирусом, некротическом или хроническом насморке может искажаться восприятие запахов или происходить полная потеря обоняния. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

«Есть такое воспаление в носоглотке, которое называется некротический насморк. Это тяжелое гнойное заболевание, поражающие слизистую оболочку носа изнутри, прям до черноты. Когда заглядываешь в носоглотку, а там черные пятна — это некроз, то есть ткань отмершая. Когда есть отечность при хроническом насморке, человек часто не чувствует запахов или только резкие», — рассказал врач в беседе с URA.RU.

Кроме того, Звонков отметил, что одно из наиболее ярких проявлений нарушения вкуса и обоняния у человека произошло во время пандемии коронавируса. Подобные симптомы могут наблюдаться не только при заболеваниях дыхательной системы.

«Нарушения вкуса и обоняния одновременно может произойти, например, при очень специфических инсультах, когда нарушается кровообращение в лобной области. Тогда и поведение меняется сильно. Травмы и контузии могут вызывать нарушения восприятия вкуса и обоняния», — подытожил терапевт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи по всему миру диагностируют детям несуществующую болезнь.

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Терапевт перечислил болезни, вызывающие потерю обоняния

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