Украинские диверсанты на двух катерах уничтожены под Херсоном

Военнослужащие ВСУ совершили попытку прорыва на подконтрольную РФ территорию в районе акватории Днепровского лимана.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Две группы украинских диверсантов на быстроходных катерах совершили попытку высадки на территорию Херсонской области. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — заявили в ведомстве.

Других деталей проведения спецоперации пока не приводится.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, это уже не первая попытка киевского режима устроить какие-либо провокации или диверсии в Херсонской области. Так, несколько дней назад в Херсоне были задержаны члены одной из самых крупных на территории города и области групп диверсантов, которых из Одессы курировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В их планах стояло совершение серии взрывов на территории города.

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