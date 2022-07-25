Поворотный момент: крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом поставляемого оружия

Европейская следственная комиссия требует объяснений от Киева, однако пока что, по словам украинского политика, она их не получила.

Крушение украинского Ан-12, перевозившего на борту снаряды для минометов, вскрыло схему продажи Киевом поставляемого ему оружия в третьи страны. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По мнению украинского политика, этот момент может стать поворотным для дальнейшего предоставления военной помощи Киеву странами Запада.

«Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского, третьим странам, поставляемого оружия на Украину, — выразил свое мнение Кива. — Европейская следственная комиссия требует объяснений от украинской стороны. Насколько мне известно, ответа пока не получено».

Украинский Ан-12 потерпел крушение на севере Греции 16 июля. На борту самолета находились учебные и осветительные снаряды для минометов. В результате падения воздушное судно разбилось на множество частей.

Как сообщало Минобороны Сербии, вылетевший из города Ниш Ан-12 вез 11,5 тонны оборонной продукции страны в Бангладеш. Никто из членов экипажа в результате крушения не выжил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что специалист по химоружию раскрыл тайну белого порошка у разбившегося в Греции Ан-12.