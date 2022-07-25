Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Поворотный момент: крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом поставляемого оружия

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 583

Экс-депутат Рады Кива: крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Украиной поставляемого ей оружия

Поворотный момент: крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом поставляемого оружия

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Agenturfoto

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Европейская следственная комиссия требует объяснений от Киева, однако пока что, по словам украинского политика, она их не получила.

Крушение украинского Ан-12, перевозившего на борту снаряды для минометов, вскрыло схему продажи Киевом поставляемого ему оружия в третьи страны. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По мнению украинского политика, этот момент может стать поворотным для дальнейшего предоставления военной помощи Киеву странами Запада.

«Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского, третьим странам, поставляемого оружия на Украину, — выразил свое мнение Кива. — Европейская следственная комиссия требует объяснений от украинской стороны. Насколько мне известно, ответа пока не получено».

Украинский Ан-12 потерпел крушение на севере Греции 16 июля. На борту самолета находились учебные и осветительные снаряды для минометов. В результате падения воздушное судно разбилось на множество частей.

Как сообщало Минобороны Сербии, вылетевший из города Ниш Ан-12 вез 11,5 тонны оборонной продукции страны в Бангладеш. Никто из членов экипажа в результате крушения не выжил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что специалист по химоружию раскрыл тайну белого порошка у разбившегося в Греции Ан-12.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

17:46
Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
17:40
Давно забытый жанр: Петросян начал выступать с политическими шутками
17:28
Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий
17:23
Сбежавший из РФ Панин объяснил, почему он не дает интервью Ксении Собчак
17:11
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца
17:10
Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

Сейчас читают

Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе перестанет выпускать песни
Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет
Какие фрукты можно диабетикам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год