Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 444

Музыкальный критик объяснил взрывной успех клипа исполнителя SHAMAN на песню «Я русский»

«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Патриотический ролик финалиста шоу «Голос» только за первые сутки набрал миллион просмотров.

Песня «Я русский» исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) пробуждает чувство гордости за принадлежность к русскому народу и передает его мощь. Этим и объясняется мгновенная популярность клипа на эту композицию, считает музыкальный критик Павел Рудченко.

Он добавил, что само видео снято качественно, а публикация ролика на фоне подъема патриотических настроений в российском обществе пришлась как нельзя более кстати.

«Песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ. Рок-мотивом показывается волевое восприятие русского человека, такого мощного народа. Его (исполнителя SHAMAN — Прим. ред.) команда, видимо, решила, что время сейчас очень выигрышно, и сделала соответствующий саунд, картинку. Эта идеология у них вылилась в определенную песню и клип. То, что композиция вовремя преподнесена — большой плюс», — цитирует Рудченко «Абзац».

Опубликованный на YouTube клип «Я русский» финалиста шоу «Голос» Ярослава Дронова за первые сутки набрал почти миллион просмотров, 150 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. К окончанию второго дня - число просмотров приблизилось к трем миллионам. Певец сам написал музыку и слова композиции, отметив, что она передает состояние его души.

Как заявил в комментарии 5-tv.ru Максим Фадеев, для него SHAMAN — это «символ сегодняшнего времени и сегодняшней внутренней российской повестки». Продюсер отметил, что певец выбрал в творчестве «не модный, но правильный путь», и призвал его поддержать.

+26° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

20:45
Май Абрикосов сравнил Галкина с козлом за сравнение Пугачевой с шифоньером
20:33
Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
20:28
Посетителей аэропорта Далласа эвакуируют из-за сообщений о стрельбе
20:27
Политолог Кортунов объяснил, когда Россия «закрутит» газовый вентиль Европе
20:09
«Газпром» останавливает работу еще одной турбины «Северного потока»
20:04
«Мощь»: критик Рудченко объяснил взрывной успех клипа SHAMAN «Я русский»

Сейчас читают

Тело Русланы Писанки кремировали в Германии
Давно забытый жанр: Петросян начал выступать с политическими шутками
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе перестанет выпускать песни
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год