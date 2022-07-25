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Посетителей аэропорта Далласа эвакуируют из-за сообщений о стрельбе

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Находящиеся в здании очевидцы выкладывают видео и фото хаоса, охватившего аэропорт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; twitter / Dallas Texas TV

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Посетителей аэропорта Dallas Love Field, штат Техас, эвакуируют из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает NBC 5, отмечая, что спасательная служба Даласса подтвердила госпитализацию одного человека. Однако при этом нет никакой информации ни о самом пострадавшем, ни о характере его ранений или травм.

На кадрах, публикуемых в Twitter посетителями аэропорта, видны хаос и паника, охватившие воздушную гавань. Часть граждан лежит на полу.

Сейчас на месте работает полиция, уточняет CNN. Правоохранители сообщили, что дадут официальную информацию о произошедшем позднее.

В Dallas Texas TV появилась о том, что стрелком оказалась женщина. Она выстрелила воздух в зоне билетных касс, после чего в нее выстрелили прибывшие на место полицейские.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пользователи сети раскрыли личность устроившего стрельбу в ТЦ в Дании мужчины.

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