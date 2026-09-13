В Кабардино-Балкарии число жертв лавины достигло 17 человек
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: 5-tv.ru
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Спасатели в Кабардино-Балкарии обнаружили тело еще одного альпиниста, погибшего при сходе лавины в ущелье Безенги, сообщил 13 сентября источник 5-tv.ru.
В результате число погибших возросло до 17. Еще шесть человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье сошла лавина, накрывшая группу туристов, следовавших по маршруту. Всего под снегом оказались 33 человека.
Альпинист Дмитрий Поляков заявил, что об угрозе обрушения ледника в горах Кабардино-Балкарии было известно задолго до инцидента. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Ранее сообщалось о 16 погибших. Согласно данным Росгвардии, среди погибших альпинистов были сотрудники ведомства.
Ранее 5-tv.ru публиковал объяснение адвоката о том, почему с пика Победы уже год не могут эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной.
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