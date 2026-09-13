Умер народный художник России Владимир Молодкин

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Мастер мастерской лаковой миниатюры скончался на 82-м году жизни.

Умер художник Владимир Молодкин — биография и причины смерти

Фото: Министерство культуры Владимирской области

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Народный художник России Владимир Молодкин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале в МАКС.

«Владимир Николаевич — истинный патриот Владимирской земли, чье имя неразрывно связано со всемирно известной Мстерой, ее почетного гражданина», — написал глава региона.

Авдеев отметил, что покойный прошел длинный путь — от учащегося профессионально-технической школы до миниатюриста, иконописца и наставника.

Многие работы Молодкина сейчас находятся в российских музеях.

В числе его творений — панно «Марфа Посадница», цикл «Славяне», икона «Рождество Господа». Работы мастера представлены в музейных фондах страны.

С 1977 года являлся членом Союза художников — сначала СССР, а затем и России.

Церемония прощания с художником пройдет 14 сентября во Мстере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский продюсер Джереми Томас, работавший над фильмами «Последний император», «Сексуальная тварь» и «Высотка», скончался в возрасте 77 лет. Продюсер и бывший председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни назвал Томаса одним из самых значительных продюсеров мирового кинематографа.

Первым триумфом Томаса стал «Последний император» (1987), получивший девять «Оскаров», включая награду за лучший фильм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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