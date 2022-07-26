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В посольстве РФ объяснили заявления Госдепа об «изоляции» воспаленным воображением

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 19

Российские дипломаты считают, что утверждения Неда Прайса о превращении самой большой страны мира в «изгоя» не выдерживают критики.

В посольстве РФ объяснили заявления Госдепа об «изоляции» воспаленным воображением

Фото: SHAWN THEW / ТАСС

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Сотрудники посольства России в США связали заявления представителя Госдепартамента Неда Прайса об усиливающейся изоляции РФ с «воспаленным воображением». Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в Telegram.

«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится „изгоем“, а российские контакты направлены на то, чтобы „сдержать натиск возмущения“ против нас. Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела», — говорится в заявлении дипмиссии.

Представители посольства подчеркнули, что подтверждением этому является африканское турне министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Так, он встретился с лидерами Египта и Республики Конго. В Каире глава МИД РФ встретился с генсекретарем Лиги арабских государств.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны „воспаленным воображением“ американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — подытожили в российском посольстве.

Ранее 5-tv.ru писал, почему еще заявление Неда Прайса об «изоляции» России вызывает смех.

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