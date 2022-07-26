Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В США вновь заявили об «изоляции» РФ из-за Украины и снова всех насмешили

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 300

PBS: представитель Госдепа Прайс заявил об осознании РФ себя изгоем из-за Украины

В США вновь заявили об «изоляции» РФ из-за Украины и снова всех насмешили

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Глава МИД РФ якобы вынужден в усиленном режиме искать возможность взаимодействовать с дипломатами других стран, ошибочно полагают в Госдепе.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о превращении России якобы в «мирового изгоя». Такое мнение он выразил после начала серии африканских поездок главы МИД РФ Сергея Лаврова. Стоит отметить, что на этом фоне президент РФ Владимир Путин совершил визит в Иран, а глава Минобороны Сергей Шойгу посетил Турцию.

«Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становится изгоем. Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией», — рассказал Нед Прайс, умолчав о недавних дипломатических успехах России.

Сергей Лавров два дня назад прибыл в Конго, а за день до этого прилетел с рабочим визитом в Каир. Первым государством в африканском турне главы МИД РФ стал Египет. После Конго министр полетит в Уганду и Эфиопию. В начале июня Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза и президентом Сенегала Маки Саллом отмечал, что Россия страна намерена развивать дружеские отношения со странами континента.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, во время визита Сергея Шойгу в Турцию было подписано соглашение по экспорту зерна. По итогам поездки Владимира Путина в Иран американская пресса писала, что эта страна выражает явную поддержку спецоперации по защите Донбасса. К слову, как и Китай.

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