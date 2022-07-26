Рак и диабет: употребление алкоголя и газировки в жару несет смертельные риски
Диетолог Гинзбург: употребление сладкой газировки в жару ведет к диабету
Фото: www.globallookpress.com / Martin Moxter
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В жару люди пьют гораздо больше жидкости, что естественно и совершенно правильно.
Многие люди в жару употребляют больше жидкости, что в целом очень правильно. Но совершенно неверным решением будет выбирать для этого напитки с большим содержанием сахара. Об этом рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Большое количество лимонадов, которые красуются на прилавках магазинов, очень сладкие.
«В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься. Организм человека не умеет справляться с такими „аварийными“ повышениями уровня сахара, из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование», — рассказывает диетолог.
По мнению специалиста, подобные напитки способны спровоцировать развитие крайне опасных заболеваний, таких как рак.
«Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей», — сказал Гинзбург в беседе с радио Sputnik.
Кроме того, эксперт рассказал, чем лучше всего утолять жажду в жаркую погоду.
«Воду лучше всего получать именно из воды. Если хочется получить какое-то удовольствие, то очень хорошо делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей, но только без сахара. Можно использовать ягодные морсы или травяные настои, они великолепно действуют в жару», — подытожил он.
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