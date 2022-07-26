Поклонников восхитила фигура актрисы.

Сразила наповал: 64-летняя Стоун опубликовала фото топлес

Фото: www.globallookpress.com / Boesl

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Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в социальных сетях пикантное фото: 64-летняя артистка снялась топлес.

На фотографии видно, что Стоун находится на площадке возле дома. Она прикрыла плечи полотенцем, откинула голову и улыбалась.

Фото: Instagram* / sharonstone

«Благодарно несовершенная в идеальный день», — написала она под снимком.

В комментариях к посту поклонники восхитились фигурой актрисы:

«Богиня»;

«Сразила наповал»;

«Ты всегда, номер один»;

«Невероятное тело в такие годы! Мне бы такое», — восклицают подписчики.

Актриса в свои годы часто привлекает к себе внимание пикантными фотографиями. Так, например, в 2020 году она повторила знаменитую откровенную сцену из «Основного инстинкта», а до этого позировала топлес для обложки глянцевого журнала.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Бритни Спирс опубликовала серию откровенных снимков из отпуска, в который она отправилась вместе с женихом. На фото артистка нежится на песчаном пляже без купальника. Провокационные места Спирс закрыла смайликами алмазов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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