Сразила наповал: 64-летняя Стоун опубликовала фото топлес
Поклонников восхитила фигура актрисы.
Фото: www.globallookpress.com / Boesl
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в социальных сетях пикантное фото: 64-летняя артистка снялась топлес.
На фотографии видно, что Стоун находится на площадке возле дома. Она прикрыла плечи полотенцем, откинула голову и улыбалась.
«Благодарно несовершенная в идеальный день», — написала она под снимком.
В комментариях к посту поклонники восхитились фигурой актрисы:
«Богиня»;
«Сразила наповал»;
«Ты всегда, номер один»;
«Невероятное тело в такие годы! Мне бы такое», — восклицают подписчики.
Актриса в свои годы часто привлекает к себе внимание пикантными фотографиями. Так, например, в 2020 году она повторила знаменитую откровенную сцену из «Основного инстинкта», а до этого позировала топлес для обложки глянцевого журнала.
Как ранее писал 5-tv.ru, певица Бритни Спирс опубликовала серию откровенных снимков из отпуска, в который она отправилась вместе с женихом. На фото артистка нежится на песчаном пляже без купальника. Провокационные места Спирс закрыла смайликами алмазов.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
58%
0.88 59.41
0.74
Нашли ошибку?