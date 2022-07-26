Природный пожар выжигает жилые кварталы Техаса

В эти минуты в Техасе мощный природный пожар выжигает жилые кварталы. Возгорание возникло в полях недеко от Далласа. И сейчас пламя уже охватило пригород. Сгорели, как минимум, 14 домов. Жителей срочно эвакуировали, никто не пострадал.

Настоящей природной катастрофой обернулся и лесной пожар в Калифорнии, в заповеднике Йосемити. Ситуация там ухудшается уже пятые сутки. Огонь уничтожает дубовые рощи, а также известные во всем мире гигантские древние секвойи. К этой минуте сгорело уже более шести тысяч гектаров леса. Превратились в пепел семь домов и прямо сейчас пламя вновь приближается к жилым районам.

Остановить его пытаются более двух тысяч пожарных и 400 единиц техники. Авиация сбрасывает с неба тонны воды. Но пока справиться с огнем не удается. Обстановку осложняет сильная жара и засуха.