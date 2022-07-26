Вопрос об ограничениях вызвал спор в «благородном семействе». А вынужденная экономия у поддерживающей все Германии и вовсе привела к разорению промышленности.

Жителей Европы заставят экономить газ и снизить его потребление на 15%. Чрезвычайный план, в котором предлагается эта мера, уже согласован представителями ЕС. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает немецкое информагентво DPA.

По его данным, окончательно новую меру должны утвердить сегодня в Брюсселе на специальной встрече министров энергетики.

Впрочем, вопрос об ограничениях вызвал большие разногласия внутри евроблока. Ранее некоторые государства, включая Испанию, Португалию, Грецию, выступали категорически против этого плана. Как отмечает испанское издание El País, сейчас в Евросоюзе назревает серьезнейший раскол, который может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего европейского содружества.

«Противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля. В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», — подчеркивают в издании.

В Германии, которая поддерживает новые ограничения на газ, вынужденная экономия привела к разорению многих промышленных предприятий. Уже сейчас более 30% немецких компаний сократили или полностью остановили свои производства. Самая тяжелая ситуация в так называемых «энергоемких сферах». Таких, как нефтепереработка и металлургия.