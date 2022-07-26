Мера вынужденная и объяснена санкциями.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Российские банки берут счета под контроль! Как пишут «Известия», кредитные организации начали ограничивать открытие вкладов в долларах и евро. Такое решение в ЦБ объясняют западными санкциями.

Из-за внешнего давления кредитные организации не могут инвестировать в западные валюты без риска финансовых потерь. Поэтому стараются избавиться от долларов и евро. Новые правила не затрагивают ранее открытые счета. Однако их владельцам придется платить комиссию.

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Российские банки ограничат открытие вкладов в долларах и евро

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