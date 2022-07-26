Цифровизация или экономия: как «умные счетчики» повлияют на стоимость ЖКХ
«Умные счетчики» могут увеличить стоимость услуг ЖКХ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV; 5-tv.ru
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Против проекта уже выступила Федеральная антимонопольная служба.
Сумма в квитанциях за услуги ЖКХ может вырасти из-за цифровизации. Минстрой России предлагает увеличить тарифы на свет и тепло. Это поможет ведомству массово перейти на умные системы контроля зданий и учета к 2030 году. Стоимость проекта около 400 миллиардов рублей.
Умные счетчики сделают жизнь проще. Не нужно будет переписывать показания и передавать данные. Система сделает все самостоятельно. Счета сформируются в интернет-приложении или на сайте. Авторы инициативы ожидают, что цифровые системы также снизят аварийность и повысят срок службы коммунальной инфраструктуры.
Но проект не поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Там считают, что меры защиты россиян от необоснованного роста цен за услуги ЖКХ должны оставаться прежними.
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