Швейцарцы отказались заковать нейтралитет в конституцию, но МИД не согласен

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 51 0

Жители кантонов решили не связывать государству руки жесткими юридическими рамками.

Жители Швейцарии против нейтралитета — глава МИД не согласен

Фото: www.globallookpress.com/Martin Moxter

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Глава швейцарского МИД заявил, что решение граждан не повлияет на нейтралитет

Швейцария останется верна политике нейтралитета, несмотря на то что граждане на воскресном референдуме отклонили инициативу о ее закреплении в основном законе страны. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

«Этот результат не является голосованием против нейтралитета. Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется нейтральной в будущем», — заверил министр на пресс-конференции в Берне по итогам подсчета голосов.

По словам главы дипломатии, жители кантонов решили не связывать государству руки жесткими юридическими рамками.

«Наш нейтралитет никогда не был застывшим. С течением времени он адаптировался к международным реалиям и потребностям Швейцарии. В одни периоды он был более ограничительным, в другие — более открытым для сотрудничества», — пояснил Кассис.

Что это значит на практике: отказ менять конституцию оставляет за Берном привычное пространство для маневра. Швейцария сможет и дальше самостоятельно решать, насколько глубоко ей погружаться в международную повестку, не нарушая при этом своего базового статуса. По сути, страна проголосовала за сохранение гибкости вместо перехода к жесткой самоизоляции, которую предлагали авторы инициативы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 68% участников референдума в Швейцарии выступили против инициативы об ужесточении принципа нейтралитета страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте правительства Швейцарии.

Для его принятия требовалась поддержка не только большинства граждан, но и большинства кантонов страны.

Референдум по «Инициативе о нейтралитете» прошел 27 сентября. Авторы предложения выступали за более жесткие правила для сохранения нейтрального статуса Швейцарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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