Жена Шредера назвала настоящую причину его визита в Москву

Немецкие СМИ ранее заявляли о том, что экс-канцлер ФРГ проводит в Москве свой отпуск.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер приехал в Москву на переговоры по энергетической политике. Об этом заявила его супруга Со Ён Шредер-Ким в беседе с Der Spiegel. Она опровергла сообщение немецкого телеканала NTV об отпуске политика в Москве.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — подчеркнула Шредер-Ким.

В Der Spiegel уточнили, что бывший канцлер прибыл в российскую столицу через Баку, уехать же он должен 26 июля.

Неизвестно, на переговоры с кем именно прибыл Шредер, однако предполагается, что главной темой обсуждения должны стать газовые поставки по «Северному потоку».

С начала спецоперации ВС РФ на Украине экс-канцлер Германии высказывался за дипломатическое урегулирование конфликта. Он отмечал, что не намерен отказываться от возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии выдали «волчий билет» Шредеру за дружбу с Россией.