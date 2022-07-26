Собянин рассказал об итогах реконструкции павильона «Ластоногие» Московского зоопарка

В Московском зоопарке открылся после реконструкции павильон «Ластоногие». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Теперь посмотреть на сивучей, моржей и морских котиков можно и с улицы — через иллюминаторы, а также с верхнего яруса и изнутри строения.

Животные уже активно обживают свои новые дома. Теперь они плавают в больших бассейнах с водопадами и специальной водоподготовкой. Всего в павильоне могут обитать 36 особей морских млекопитающих.

За последний год были проведены серьезные работы по обновлению Московского зоопарка. В частности, был открыт новый вход со стороны «Баррикадной», а также реконструирован пешеходный мост, связывающий две части зоопарка.

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