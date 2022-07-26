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Собянин рассказал об итогах реконструкции павильона «Ластоногие» Московского зоопарка

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Сивучи, моржи и морские котики уже активно обживаются в своем новом доме.

Собянин рассказал об итогах реконструкции павильона «Ластоногие» Московского зоопарка

Фото: Telegram / blogsobyanin

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В Московском зоопарке открылся после реконструкции павильон «Ластоногие». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Теперь посмотреть на сивучей, моржей и морских котиков можно и с улицы — через иллюминаторы, а также с верхнего яруса и изнутри строения.

Животные уже активно обживают свои новые дома. Теперь они плавают в больших бассейнах с водопадами и специальной водоподготовкой. Всего в павильоне могут обитать 36 особей морских млекопитающих.

За последний год были проведены серьезные работы по обновлению Московского зоопарка. В частности, был открыт новый вход со стороны «Баррикадной», а также реконструирован пешеходный мост, связывающий две части зоопарка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как медведицу Монеточку спасли от консервной банки.

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