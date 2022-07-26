Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

Компания «Нафтогаз Украины» официально объявила о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода она не выплатила держателям евробондов долги, что автоматически означает наступление дефолта.

В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщало, что кабмин Украины запретил «Нафтогазу» платить по еврооблигациям.

Ранее держатели еврооблигаций компании не одобрили ее предложение отсрочить выплаты по ним на два года. Кредиторы усомнились в том, что «Нафтогаз» столкнулся с нехваткой средств, так как ранее он считался прибыльным предприятием.

От компании потребовали полного погашения облигаций со сроком на следующей неделе и дополнительной выплаты купонов по действующим до 2024 года облигациям. Общая сумма выплат, по данным Reuters, составляет 335 миллионов долларов.

На днях агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». По оценке экспертов, нынешняя экономическая ситуация говорит о преддефолтном положении киевского режима.

По прогнозам, украинская экономика сократится на 33% в 2022 году, а к следующему году восстановит лишь 4%. Долг сектора госуправления при этом вырастет на 48% в текущем и до 103% в следующем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по расчетам Bloomberg, до 1 сентября Украина должна выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга.