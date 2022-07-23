Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня «C»

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Об этом говорится в публикации на официальном сайте международного рейтингового агентства. Эксперты отмечают, что нынешняя экономическая ситуация говорит о преддефолтном положении Киева.

«Начался процесс, подобный дефолту: 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингам „C“ как для РДЭ, так и для ценных бумаг», — сказано в сообщении.

Согласно критериям агентства, реструктуризация коммерческого долга, которая влечет за собой изменения, например, отсрочку выплаты процентов или основной суммы, в качестве перспективы обещает еще большее понижение рейтинга — до «RD» (ограниченный дефолт). После вступления в силу решения об отсрочке уплаты долга речь пойдет о дефолтном уровне «D». Такой исход аналитики считают весьма вероятным.

В агентстве пояснили, что Киеву потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за боевых действий, которые могут продолжиться и в 2023 году. По прогнозам, украинская экономика сократится на 33% в 2022-м, а к следующему году восстановит лишь 4%. Долг сектора госуправления при этом вырастет на 48% а текущем, и до 103% в 2023 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперты рассчитали сумму внешнего долга Украины и констатировали большие проблемы.