Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня «C»
На днях Киев официально согласился на отсрочку погашения внешнего долга на два года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
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Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Об этом говорится в публикации на официальном сайте международного рейтингового агентства. Эксперты отмечают, что нынешняя экономическая ситуация говорит о преддефолтном положении Киева.
«Начался процесс, подобный дефолту: 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингам „C“ как для РДЭ, так и для ценных бумаг», — сказано в сообщении.
Согласно критериям агентства, реструктуризация коммерческого долга, которая влечет за собой изменения, например, отсрочку выплаты процентов или основной суммы, в качестве перспективы обещает еще большее понижение рейтинга — до «RD» (ограниченный дефолт). После вступления в силу решения об отсрочке уплаты долга речь пойдет о дефолтном уровне «D». Такой исход аналитики считают весьма вероятным.
В агентстве пояснили, что Киеву потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за боевых действий, которые могут продолжиться и в 2023 году. По прогнозам, украинская экономика сократится на 33% в 2022-м, а к следующему году восстановит лишь 4%. Долг сектора госуправления при этом вырастет на 48% а текущем, и до 103% в 2023 году.
Ранее, писал 5-tv.ru, эксперты рассчитали сумму внешнего долга Украины и констатировали большие проблемы.
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