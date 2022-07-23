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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня «C»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14

На днях Киев официально согласился на отсрочку погашения внешнего долга на два года.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня «C»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Тема:
Украинский кризис

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Об этом говорится в публикации на официальном сайте международного рейтингового агентства. Эксперты отмечают, что нынешняя экономическая ситуация говорит о преддефолтном положении Киева.

«Начался процесс, подобный дефолту: 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингам „C“ как для РДЭ, так и для ценных бумаг», — сказано в сообщении.

Согласно критериям агентства, реструктуризация коммерческого долга, которая влечет за собой изменения, например, отсрочку выплаты процентов или основной суммы, в качестве перспективы обещает еще большее понижение рейтинга — до «RD» (ограниченный дефолт). После вступления в силу решения об отсрочке уплаты долга речь пойдет о дефолтном уровне «D». Такой исход аналитики считают весьма вероятным.

В агентстве пояснили, что Киеву потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за боевых действий, которые могут продолжиться и в 2023 году. По прогнозам, украинская экономика сократится на 33% в 2022-м, а к следующему году восстановит лишь 4%. Долг сектора госуправления при этом вырастет на 48% а текущем, и до 103% в 2023 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперты рассчитали сумму внешнего долга Украины и констатировали большие проблемы.

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