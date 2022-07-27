Спектакль окончен: Овечкин спел хит Полины Гагариной на дне рождения Орлова

Песню о расставании звезда мирового хоккея исполнил дуэтом с Сергеем Федотовым.

Александр Овечкин удивил поклонников исполнением хита Полины Гагариной «Спектакль окончен». Звезда мирового хоккея спел о расставании дуэтом с комментатором Сергеем Федотовым на дне рождения одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.

Спортсмен старательно тянул ноты, пытаясь попасть в мелодию, однако в итоге все же решил воспользоваться основным принципом караоке — брать громкостью.

Поклонники хоккеиста высоко оценили его старания, иронично отметив, что выступать на льду у него получается лучше.

«Молодцы парни, поете, правда, так себе. Надеюсь, хоть отдохнули хорошо»;

«Соло норм. Сане больше микрофон не давать»;

«Кому там не нравится? Нормально поют же», — написали в комментариях поклонники.

Как написал Федотов в своем Telegram-канале, это был караоке-баттл. Песню выбирала команда соперников. Еще у празднования дня рождения Орлова была советская тема — поэтому на общем фото оказался роскошный ковер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Егор Крид обратился с речью к пришедшему на его день рождения Александру Овечкину.