США выразили сожаление из-за решения России выйти из проекта МКС

Решение Москвы по поводу выхода из проекта Международной космической станции стало неожиданностью для Вашингтона, отметили в Госдепе.

США выразили сожаление в связи с решением России покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс в рамках брифинга, пишет РИА Новости.

«Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств», — сказал американский дипломат.

Отдельно Прайс обратил внимание на то, что РФ решила выйти из проекта после подписания обновленного договора о сотрудничестве в области космических полетов. Для Вашингтона это стало неожиданностью.

О решении «Роскосмоса» выйти из проекта МКС после 2024 года сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава корпорации Юрий Борисов. Он подчеркнул, что к обозначенному моменту Россия начнет формировать свою орбитальную станцию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянка Анна Кикина полетит на МКС на Crew Dragon не ранее 29 сентября.