Актер Сергей Пускепалис объяснил решение отдать деньги военнослужащим

Актер Сергей Пускепалис честно и лаконично объяснил, по какой причине он пожертвовал деньги военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Как отметил деятель культуры, он не пытался специально продемонстрировать людям свою добродетель. О возможности помочь солдатам он узнал от знакомой актрисы и просто решил поучаствовать. По словам Пускепалиса, такой поступок просто показался ему правильным.

«Произошло это не специально. Накануне я разговаривал с Олесей Судзиловской, которая ходила и навещала их. Мы говорили с ней о происходящем. После закрытия фестиваля я отдал деньги. Мне показалось, что это будет правильно», — объяснил актер в интервью на YouTube-шоу «Диана Кади».

В этом же интервью Сергей Пускепалис высказался о покинувших Россию знаменитостях. Актер назвал таких личностей «злыми детьми, обиженными на мир» и добавил, что он никогда бы не предал родную страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народный артист России Филипп Киркоров в Крыму посетил госпиталь, в котором военные проходят реабилитацию. Певец пообщался с мужчинами и вручил им подарки.