«Это герои!» — Киркоров навестил участников спецоперации в госпитале Крыма
Филипп Киркоров навестил российских военнослужащих в госпитале Крыма
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ
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Народный артист лично выразил восхищение военнослужащим и не стал сдержать эмоции, давая комментарии.
Народный артист России Филипп Киркоров в Крыму посетил военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники спецоперации по защите населения Донбасса.
В ходе турне артист узнал о госпитале и нашел время лично поддержать российских военнослужащих. Как признался Филипп Киркоров, он хотел посмотреть в глаза тем отважным мужчинам, которые ежедневно рискуют самым дорогим — собственной жизнью.
«Это герои! Это героизм! <…> Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорого — жизни. Я хотел их поддержать. Пока мы там поем и развлекаем людей, они там отдают свою жизнь — за нас», — поделился народный артист.
В госпиталь Филипп Киркоров пришел не с пустыми руками — артист принес для военных книги, поставил автографы и подарил билеты на свой концерт. Пациенты госпиталя были растроганы вниманием артиста. Те, у кого была возможность, сходили на концерт и остались в восторге.
«Бурю эмоций испытывают военнослужащие, потому что про них помнят, про них никто не забыл, волонтеры приходят, а вот и звезды эстрады решили поддержать», — рассказал один из военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Федор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре. Деятель культуры пообщался с участниками спецоперации и поговорил с ними об актерской профессии и съемках сериала «Сваты».
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