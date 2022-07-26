Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Это герои!» — Киркоров навестил участников спецоперации в госпитале Крыма

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 24

Филипп Киркоров навестил российских военнослужащих в госпитале Крыма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Народный артист лично выразил восхищение военнослужащим и не стал сдержать эмоции, давая комментарии.

Народный артист России Филипп Киркоров в Крыму посетил военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники спецоперации по защите населения Донбасса.

В ходе турне артист узнал о госпитале и нашел время лично поддержать российских военнослужащих. Как признался Филипп Киркоров, он хотел посмотреть в глаза тем отважным мужчинам, которые ежедневно рискуют самым дорогим — собственной жизнью.

«Это герои! Это героизм! <…> Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорого — жизни. Я хотел их поддержать. Пока мы там поем и развлекаем людей, они там отдают свою жизнь — за нас», — поделился народный артист.

В госпиталь Филипп Киркоров пришел не с пустыми руками — артист принес для военных книги, поставил автографы и подарил билеты на свой концерт. Пациенты госпиталя были растроганы вниманием артиста. Те, у кого была возможность, сходили на концерт и остались в восторге.

«Бурю эмоций испытывают военнослужащие, потому что про них помнят, про них никто не забыл, волонтеры приходят, а вот и звезды эстрады решили поддержать», — рассказал один из военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Федор Добронравов посетил военный госпиталь в Самаре. Деятель культуры пообщался с участниками спецоперации и поговорил с ними об актерской профессии и съемках сериала «Сваты».

Тема:
Специальная военная операция России
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