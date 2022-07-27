Дочь Серова навестила звездного папу после переезда: «Хотим развеять сомнения!»
Дочь Александра Серова опровергла ссору с папой
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; Instagram* / mishel_serova
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Внезапный и скорый переезд Мишель по просьбе Серова не на шутку взволновал поклонников. Сразу поползли слухи о грандиозном скандале в семье.
Дочь Александра Серова Мишель, переехавшая в начале июля от звездного отца, прокомментировала возникшие слухи о ссоре с родителем. Ранее девушка уверяла — в ее смене места жительства нет ничего серьезного. Но в объяснения не все поверили. Мишель решила навестить папу и записала видео, которое опубликовала в социальной сети.
В кадре она вместе с Серовым довольные и улыбающиеся. Мишель нежно держала под руку папу.
«Мы просто хотели развеять сомнения, что мы не общаемся, что мы в ссоре и кто-то кого-то выгонял. Все нормально, полный мир, дружба и все хорошо. Так что всем хорошего дня и хорошего настроения», — заявила Мишель на камеру.
Так что повода у поклонников переживать за взаимоотношения в семье Серова вовсе не стоит. Тем более Мишель уже давно живет отдельно от отца вместе с мужем и строит свою жизнь. Однако полтора года назад Серов попросил дочку переехать поближе к нему. Молодые заселились в коттедж, расположенный рядом с домом певца, на одном участке. Всем было хорошо — часто виделись, при этом не надоедали друг другу. Но артисту вдруг захотелось одиночества. Мишель с пониманием отнеслась к желанию папы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федор Добронравов прокомментировал «черным список» Анны Кошмал.
* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
94%
0.88 59.41
0.74
Нашли ошибку?