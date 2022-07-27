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Не Европой единой: какие страны больше всего потеряли от отсутствия туристов из РФ

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 465

Страны Средиземноморья больше всего потеряли от отсутствия туристов из РФ

Не Европой единой: какие страны больше всего потеряли от отсутствия туристов из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Россиянам, несмотря ни на что есть где отдохнуть. В ближайшее время ожидается смягчение визового режима с азиатскими и латиноамериканскими странами.

Из-за санкций, направленных против России многие туристы не смогли в летний сезон посетить страны Средиземноморья, поэтому именно они, а также Чехия и Венгрия потеряли много денег. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Поток российских туристов в Европу был значительным, и практически вся средиземноморская Европа значительно потеряла. Даже при введении санкций эти страны пытались оговорить особые условия, чтобы туризма ограничения не касались», — рассказывает он.

Среди самых ощутимых ограничений эксперт отметил — трудности с перелетами (нет прямых рейсов), сокращение российских консульских служб и невозможность расплатиться картами отечественных банков за границей.

В подтверждение своим словам о финансовых потерях Барзыкин привел подсчеты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, в Италии в 2022 году не досчитываются сотни миллионов евро. В Испании потери оценивают в 1,4 миллиарда евро.

В Черногории российские туристы составляли самую многочисленную категорию. Из-за падения наплыва путешественников ежедневные заработки в стране упал на 30–50% по сравнению с обычным сезоном.

Также по мнению вице-президента, Россия будет работать над смягчением визового режима с латиноамериканскими и азиатскими странами.

«Не Европой единой. Если ситуация не изменится, турпоток будет перераспределен в другие регионы: Латинскую Америку (Куба, Венесуэла, Мексика) и Азию (Китай, Таиланд, Малайзия), а также частично на внутренний рынок», — подытожил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возобновились рейсы из аэропорта «Пулково» в Китай.

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