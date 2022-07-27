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Песков: «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько возможно

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

С 27 июля объемы поставок газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от мощности газопровода и теперь составляют 33 миллиона кубометров в сутки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Объем поставок газа в Европу по «Северному потоку» и отмену санкций связывать неправильно. «Газпром» поставляет столько газа, сколько возможно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление агентства Bloomberg о том, что Кремль якобы может сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне в качестве ответа на санкционное давление.

«Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз», — сказал Песков.

Именно санкции не позволяют оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки.

В минувший вторник объемы поставок газа снизились на 20% до 33 миллионов кубометров в утки. «Газпром» объяснил это приостановкой работы газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая». Причина — необходимо отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens. В рабочем состоянии таким образом останется лишь одна турбина. На этом фоне цена на газ на торгах в Европе теперь составляет, по данным биржи ICE, более 2000 за тысячу кубометров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае раскритиковали проект США о санкциях за покупку нефти и газа из РФ.

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