Объем поставок газа в Европу по «Северному потоку» и отмену санкций связывать неправильно. «Газпром» поставляет столько газа, сколько возможно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление агентства Bloomberg о том, что Кремль якобы может сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне в качестве ответа на санкционное давление.

«Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз», — сказал Песков.

Именно санкции не позволяют оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки.

В минувший вторник объемы поставок газа снизились на 20% до 33 миллионов кубометров в утки. «Газпром» объяснил это приостановкой работы газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая». Причина — необходимо отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens. В рабочем состоянии таким образом останется лишь одна турбина. На этом фоне цена на газ на торгах в Европе теперь составляет, по данным биржи ICE, более 2000 за тысячу кубометров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае раскритиковали проект США о санкциях за покупку нефти и газа из РФ.