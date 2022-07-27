Бюрократические нюансы: прощание с Русланой Писанкой на Украине перенесено

Похоронят актрису и телеведущую хотят на родине. Но как скоро удастся перевезти ее прах, неизвестно.

На днях тело актрисы и телеведущей Русланы Писанки кремировали в Германии. Однако вдовец знаменитости Игорь Исаков не может перевести прах любимой на родину, в Украину. Всему виной бюрократическая волокита.

«Не смогли узнать дату прощания сегодня… Все, что я знаю, это то, что в следующее воскресенье… Кайзерслаутерн, Германия. Скоро мы узнаем больше», — сообщил Исаков в социальной сети.

Руслана Писанка скончалась 19 июля на 57-м году жизни в Германии после тяжелой болезни. Смерть потрясла как россиян, так и украинцев. Актриса известна широкой аудитории ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других. Внезапную смерть поначалу связывали с похудением на 40 килограмм. Но позже муж актрисы признался — любимая долгие годы боролась с онкологией.

Незадолго до ухода из жизни Писанка попала в больницу, перенесла операцию. До последнего дня актриса не раскрывала публике свою болезнь, успокаивала их, шутя, что просто подвернула ногу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало Руслану Писанку с президентом Украины Владимиром Зеленским.