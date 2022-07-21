Раскрыта тайная связь покойной актрисы Писанки с Зеленским

Между Русланой Писанкой и Владимиром Зеленским было много общего. Их связывало не только то, что они граждане Украины и делали карьеру в творческой среде. Нынешний политик делил с Писанкой одну сцену.

Как напоминает МК.RU, сначала это было первом сезоне проекта «Танцы со звездами» на Украине в 2006 году — и тот, и другой пробовали себя в нем в качестве участников. А двумя годами позже они уже вели вместе реалити-шоу «Служебный романс». В 2009-м актриса сыграла с Зеленским в украинском фильме-мюзикле «Как казаки…». Еще через год она получила роль Нины Сергеевны в сериале «Сваты» производства студии «Квартал 95», создателем и продюсером которого был Владимир Зеленский.

Как и нынешний президент Незалежной, Писанка появлялась и на российском ТВ. Так, с начала 2000-х в качестве вместе со Львом Новоженовым она вела программу «Страна советов». Последним проектом, связанным с Россией, для артистки стал фильм «Кавказская пленница!». После него она отказывалась от всех творческих предложений о сотрудничестве в России.

Как известно, Руслана Писанка скончалась 19 июля от продолжительной болезни. Неутешительный диагноз актрисе поставили в феврале этого года немецкие врачи. Знали же о недуге только самые близкие знаменитости. У Писанки остался муж, бизнесмен Игорь Исаков. Общих детей у супругов не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировал на информацию о смерти Русланы Писанки актер Александр Мохов.