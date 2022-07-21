Звезды сериала «Сваты» не стало на днях из-за тяжелой болезни. Мог ли президент Украины оказать ей посильную помощь?

Раскрыта тайная связь покойной актрисы Писанки с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Между Русланой Писанкой и Владимиром Зеленским было много общего. Их связывало не только то, что они граждане Украины и делали карьеру в творческой среде. Нынешний политик делил с Писанкой одну сцену.

Как напоминает МК.RU, сначала это было первом сезоне проекта «Танцы со звездами» на Украине в 2006 году — и тот, и другой пробовали себя в нем в качестве участников. А двумя годами позже они уже вели вместе реалити-шоу «Служебный романс». В 2009-м актриса сыграла с Зеленским в украинском фильме-мюзикле «Как казаки…». Еще через год она получила роль Нины Сергеевны в сериале «Сваты» производства студии «Квартал 95», создателем и продюсером которого был Владимир Зеленский.

Как и нынешний президент Незалежной, Писанка появлялась и на российском ТВ. Так, с начала 2000-х в качестве вместе со Львом Новоженовым она вела программу «Страна советов». Последним проектом, связанным с Россией, для артистки стал фильм «Кавказская пленница!». После него она отказывалась от всех творческих предложений о сотрудничестве в России.

Как известно, Руслана Писанка скончалась 19 июля от продолжительной болезни. Неутешительный диагноз актрисе поставили в феврале этого года немецкие врачи. Знали же о недуге только самые близкие знаменитости. У Писанки остался муж, бизнесмен Игорь Исаков. Общих детей у супругов не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировал на информацию о смерти Русланы Писанки актер Александр Мохов.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

13:13
Звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг умерла в США
13:06
Бьянка раздвинула ноги и разочаровала поклонников на концерте в Петербурге
13:00
Только два варианта: названа причина разрыва Молочникова и Варнавы
12:57
ВКС России ликвидировали более 600 украинских боевиков под Одессой
12:51
Журналисты «Известий» одними из первых побывали в освобожденном Святогорске
12:49
Нежеланный гость? Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите в Парагвае

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Экс-солистка «ВИА Гры» может стать причиной развода Меладзе и Брежневой
Джо Байден заявил о тяжелой борьбе с раком
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год