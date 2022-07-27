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Загнула цену: Нетребко не может продать билеты на концерт в Италии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87

В Европе не желают покупать билеты за 1,5 тысячи евро на концерт Нетребко

Загнула цену: Нетребко не может продать билеты на концерт в Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Не исключено, что европейцы бойкотируют выступление оперной дивы из-за ее двуличной политической позиции.

Билеты на концерт Анны Нетребко в итальянской колонии Форте-деи-Марми раскупаются зрителями с трудом. Об этом можно судить по данным сайта концертного агентства.  

По всей видимости, поклонников оперной дивы отпугивает стоимость билетов на мероприятие, которая стартует от 850 и достигает 1500 евро. Не привлекают даже заявленные в программе ужин и «программа элитных напитков». К слову, гостей организаторы концерта Нетребко собираются угощать сыром страчателла с красными креветками, пастой каламарата с бретонским омаром, рыбным филе на гриле и ванильным чизкейком.    

Также не исключено, что певица потеряла популярность у европейского зрителя из-за своей двуличной политической позиции по поводу российской спецоперации на Украине. Как признавалась сама Нетребко, она готова пытаться «усидеть на двух или даже на трех стульях», чтобы не потерять расположение поклонников ни в России, ни за ее пределами.

Однако пока такая тактика, похоже, не приносит оперной диве успеха. Две недели назад в немецком Штутгарте уже отменили ее концерт. Местное министерство финансов заявило, что не может допустить выступления российской певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нетрезвая Анна Нетребко оскорбила россиян.

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