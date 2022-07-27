В Москве почтили память погибших в Донбассе детей

За восемь лет их число превысило сто человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; 5-tv.ru

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Сегодня День памяти детей — жертв войны в Донбассе. 130 маленьких жизней оборвались с 2014 года.

В Москве, на площади Донецкой Народной Республики к стенду с именами детей возложили цветы и игрушки, а в небо запустили воздушные шары. Сегодня же в Донском монастыре в память о невинных жертвах высадили аллею роз.

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