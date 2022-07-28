Маленький патриот Леша из Белгорода побывал с экскурсией в Петербурге

Тот самый мальчик, который встречал и провожал колонны с российскими военными, побывал в Петропавловской крепости и узнал о Ленинграде военных лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

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В Петербурге сегодня стало на одну знаменитость больше. В город приехал тот самый мальчик из Белгородской области, который встречает и провожает колонны с нашими военными.

Леше всего восемь лет, но он уже хочет стать десантником. Ну а пока побывал с экскурсией в Петропавловской крепости и с расстояния в несколько шагов увидел как стреляют ее пушки. Еще он узнал о Ленинграде военных лет в патриотическом объединении «Ленрезерв» и посетил Петербургский тракторный завод.

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