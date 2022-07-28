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Понаровская рассказала о скромной жизни вне сцены: «Выгрызать у судьбы не буду»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 285

Ирина Понаровская назвала свою жизнь скромной

Понаровская рассказала о скромной жизни вне сцены: «Выгрызать у судьбы не буду»

Фото: Instagram* / irinaponarovskaya

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Певица стала популярной во второй половине 1980-х. В 2008 году она приостановила карьеру и до сих пор не жалуется.

Известная джазовая певица Ирина Понаровская выступала на сцене около 50 лет. В 2008 году она сообщила о приостановке творческой карьеры. Сейчас знаменитость практически не появляется на публике и не выходит в свет. Как рассказала Понаровская в интервью журналу «Антенна», она живет скромно и всем довольна.

«По меркам имени и статуса я живу весьма скромно. Мне комфортно в небольшом социуме, который создала. Целей как таковых нет. Да и время сейчас очень быстрое. Ты планируешь — и сегодня же должен сделать, иначе возможность может убежать», — отметила Понаровская.

Отсутствие целей вовсе не означает, что в глубине души она доживает свое время. Ведь и сейчас знаменитость может внести в жизнь яркие краски и наполнить ее приключениями.

«Могу быть неугомонной или находиться в абсолютном покое. Считаю, что дано, все равно сделаешь, А не дано — выгрызать у судьбы не буду», — добавила артистка.

В свои 69 лет знаменитость не перестала ухаживать за собой. Даже без выступлений она не позволяет себе выйти на улицу без макияжа или в неопрятном виде. Многие отмечают — Понаровская для своих лет выглядит роскошно. Но все же есть моменты, которыми певица недовольна и всячески старается изменить.

«У меня есть недовольство собой: проблемы с головой, характером, приоритетами. Не считаю, что могу расслабиться, отрастить седой пучок и ходить в трениках», — заключила она.

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