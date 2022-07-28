Брат Хворостовского высказался о романе вдовы певца с британским телеведущим

Вдова певца Дмитрия Хворостовского Флоранс завела роман с британским телеведущим Джорджем Кларком. Их видели вместе на Ибице. Как сообщает издание Daily Mail, близкие экс-супруги российского артиста знают о ее новых отношениях и одобряют ее решение. По этому поводу высказался и брат почившей звезды Александр Зархин.

«Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не была бы интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности — нужна яркая, живая, красивая Флоранс», — сказал Зархин.

РАнее Джордж Кларк развелся со своей избранницей. Отношения с Флоранс Илли-Хворостовской он начал уже через пять месяцев после этого. У британского телеведущего есть трое детей, а у вдовы оперного певца два наследника. Пока не сообщается об их отношении к роману мамы.

У Дмитрия Хворостовского в 2015 году была диагностирована опухоль мозга. Несмотря на болезнь, он продолжал упорно работать по своим силам. Курс лечения не принес результата, и в 2017 году Дмитрия Александровича не стало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Хворостовского закрутила роман со звездой британского ТВ.