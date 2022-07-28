Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Результат не достигнут»: Захарова о многолетних переговорах по Виктору Буту

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Захарова: конкретный результат по обмену Бута пока не достигнут

«Результат не достигнут»: Захарова о многолетних переговорах по Виктору Буту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Переговоры об обмене россиянина идут с 2019 года.

Вопрос о взаимном обмене гражданами России и США, в частности Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер, ранее поднимался в диалоге между президентами этих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение размещено в ее Telegram-канале.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время оговаривался Президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона исходит из взаимовыгодного обмена, поэтому в процессе переговоров должны учитываться интересы обеих сторон.

Днем ранее появилась информация о том, что американские власти сами инициировали обмен: Виктора Бута, арестованного в Таиланде по запросу США, на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер задержали в «Шереметьево» за провоз наркотиков — во время досмотра в ее сумке нашли электронные сигареты с гашишным маслом.

Пол Уилан получил 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и был отправлен в колонию в Мордовии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва не получала предложений от Вашингтона с просьбой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, кроме сообщений из СМИ.

+28° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля

Последние новости

16:11
Канцлер Австрии Нехаммер: антироссийские санкции действуют не так быстро
15:58
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях ВС РФ на Украине
15:50
Британский наемник Эслин заявил об отсутствии помощи со стороны Лондона и Киева
15:41
Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
15:35
Песков: договоренности с США по обмену Бута на Грайнер и Уилана отсутствуют
15:31
Орбакайте опровергла слухи об эмиграции анонсом концертов в России

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Дожить бы до старости: актер Сергей Бурунов о проблемах со здоровьем
Чулпан Хаматова жалуется на существование в Латвии
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год