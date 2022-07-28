«Результат не достигнут»: Захарова о многолетних переговорах по Виктору Буту

Переговоры об обмене россиянина идут с 2019 года.

Вопрос о взаимном обмене гражданами России и США, в частности Виктора Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер, ранее поднимался в диалоге между президентами этих стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение размещено в ее Telegram-канале.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время оговаривался Президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона исходит из взаимовыгодного обмена, поэтому в процессе переговоров должны учитываться интересы обеих сторон.

Днем ранее появилась информация о том, что американские власти сами инициировали обмен: Виктора Бута, арестованного в Таиланде по запросу США, на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер задержали в «Шереметьево» за провоз наркотиков — во время досмотра в ее сумке нашли электронные сигареты с гашишным маслом.

Пол Уилан получил 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и был отправлен в колонию в Мордовии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва не получала предложений от Вашингтона с просьбой телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, кроме сообщений из СМИ.