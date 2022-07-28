О переезде звездной семьи общественности сообщила светский журналист Алена Жигалова.

Представитель жены Реввы опроверг эмиграцию артиста в Испанию

Фото: Instagram* / arthurpirozh

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Шоумен Александр Ревва не собирается покидать Россию и переезжать в Испанию. Об этом сообщил РИА Новости представитель жены артиста Анжелики.

«Никто никуда не переехал. Мы не комментируем», — сказала собеседница.

О переезде звездной семьи общественности сообщила светский журналист Алена Жигалова. До этого он высказался против проведения спецоперации по защите Донбасса. После этого артист перестал выходить на связь со своими подписчиками. Жигалова отметила, что в России у Реввы заблокировали все счета, а российской недвижимости он, как уверяла видеоблогер, якобы лишился.

«Может, Алена Жигалова знает больше о моей семье, чем я. Она получит повестку в суд, если так будет себя вести. Это неправда», — возмутилась в комментарии Teleprogramma.pro Анжелика.

Супруга юмориста напомнила, что сейчас сезон отпусков и все перемещаются по разным странам. Сообщения Жигаловой похоже сильно разозлили Ревву, поэтому она еще раз подчеркнула — если они были в утвердительной форме, то у той будут проблемы.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. С тех пор ряд артистов покинули территорию страны. Так, например, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным тоже покинули Россию. По словам певицы, они уехали на лечение. Пока она поправляет здоровье, Максим Галкин выступает по городам Израиля и активно критикует российскую власть и россиян.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анжелика Ревва купила квартиру в Москве за 170 миллионов рублей. Новое «гнездышко» звездного семейства довольно просторное — 250 квадратных метров. Оно располагается в одном из столичных небоскребов.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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