Огромный экран рухнул на танцоров группы Mirror во время концерта в Гонконге

Выступление бойз-бэнда пришлось экстренно прервать. Два человека срочно доставили в реанимацию.

Фото, видео: Reuters / TYRONE SIU; 5-tv.ru

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Концерт бойз-бэнда Mirror в Гонконге неожиданно превратился в треш-шоу. В разгар выступления на танцоров рухнул один из подвешенных к потолку огромных экранов. Двое из них получили травмы.

Концерт пришлось прервать, а пострадавших срочно отправить в реанимацию. Вес конструкции был больше полутонны.

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