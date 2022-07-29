Огромный экран рухнул на танцоров группы Mirror во время концерта в Гонконге

Концерт бойз-бэнда Mirror в Гонконге неожиданно превратился в треш-шоу. В разгар выступления на танцоров рухнул один из подвешенных к потолку огромных экранов. Двое из них получили травмы.

Концерт пришлось прервать, а пострадавших срочно отправить в реанимацию. Вес конструкции был больше полутонны.