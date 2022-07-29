Арабские шейхи решили построить в пустыне город-небоскреб длиной 170 километров

Арабские шейхи, кажется, решили перехитрить законы физики. Они собираются построить посреди пустыни огромный город-небоскреб длиной 170 километров и уже представили его проект.

Амбициозные планы родились в Саудовской Аравии. Высотой рекордно длинный дом будет с Эмпайр-стейт-билдинг — это больше 100 этажей.

По замыслу создателей, внутри такого моногорода можно будет передвигаться только на электромобилях и специальных лифтовых платформах. Путь из одного конца в другой займет всего 20 минут.

Население составит девять миллионов человек, а называться город так и будет — «Линия».