Арабские шейхи решили построить в пустыне город-небоскреб длиной 170 километров

Население моногорода высотой в 100 этажей должно составить девять миллионов человек. Назвать его архитекторы из Саудовской Аравии хотят словом «Линия».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Pöschel; 5-tv.ru

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Арабские шейхи, кажется, решили перехитрить законы физики. Они собираются построить посреди пустыни огромный город-небоскреб длиной 170 километров и уже представили его проект.

Амбициозные планы родились в Саудовской Аравии. Высотой рекордно длинный дом будет с Эмпайр-стейт-билдинг — это больше 100 этажей.

По замыслу создателей, внутри такого моногорода можно будет передвигаться только на электромобилях и специальных лифтовых платформах. Путь из одного конца в другой займет всего 20 минут.

Население составит девять миллионов человек, а называться город так и будет — «Линия».

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