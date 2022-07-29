Лиз Трасс и Риши Сунак устроили соревнование по угрозам в адрес России

Кандидаты по пост премьера Британии устроили соревнование: кто озвучит больше угроз в адрес России. Во время очередных дебатов в городе Лидс Риши Сунак в случае победы пообещал ввести наиболее жесткие санкции — установить потолок цен на российские энергоносители.

Но в агрессивной антироссийской риторике его, кажется, полностью превзошла Лиз Трасс. Глава британского МИД прокомментировала многочисленные заявления о том, что в роли премьер-министра она станет угрозой безопасности свой страны. Лиз Трасс назвала подобные высказывания результатом российской пропаганды.

«Россия распространила пропаганду про меня. Я воспринимаю как символ гордости то, что попала под санкции российского режима. Мы не только сами приняли вызов России, но и вдохновили наших союзников из свободного мира поддерживать Украину и бороться с Россией», — сказала амбиционная министр.

Также Лиз Трасс подчеркнула: войдя в кабинет на Даунинг-стрит 10, она первым же делом позвонит Зеленскому. По ее словам, как премьер она сделает все возможное, чтобы помочь Киеву. В том числе новыми поставками вооружения.