Опека Испании отобрала двух дочерей у россиянки по фантастической причине

Мама уже два месяца не видела своих детей. Ей разрешили только один раз поговорить с ними по телефону. Девочки жаловались на наказания и плохое обращение.

Откровенным похищением детей закончилось общение ювенальных органов Испании и россиянки — у женщины отобрали дочерей прямо во время уроков в школе. Просто написали СМС, что забирать девочек уже не нужно.

Работать по семье органы начали из-за доноса директора местной школы. А вот причину, озвученную опекой, иначе как фантастической не назовешь. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин восстановил хронологию событий.

Елена Ланг бьется в закрытие ворота дома директора школы. Руководитель образовательного учреждения не выходит на связь после доноса в органы опеки. Утром 17 июня Елена отвезла дочерей в школу, а через несколько часов ей написали сообщение, что забирать их уже не надо. Потому что теперь они, как бы, не ее дети. Россиянку без суда и следствия лишили родительских прав. Причина больше похоже на фантастику.

«Официальная версия Женералитета Каталонии и соцслужбы, что дети не мои. Также школа писала ложный донос о том, что это не мои дети», — рассказала Елена.

По версии испанцев, девочек просто украли. А их настоящие родители якобы погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Такая повестка сейчас в тренде на Западе. Но в этой теории не все гладко. Что делать с этими фотографиями и видео разных лет, на которых Елена с мужем (гражданином Швейцарии) и с детьми?

Есть даже кадры первых минут жизни младшей дочери Лили в испанском роддоме. Эти объективные доказательства она пыталась показывать чиновникам. В ответ — такие же отписки, как те, что они прислали нам.

«Поскольку дети являются несовершеннолетними, Женералитет старается максимально сохранить их безопасность, поэтому он не может сообщить более подробную информацию, которая нарушила бы их частную жизнь», — сообщили власти Испании.

Второй месяц пошел, как мы не знаем, где дети. Но нам все-таки разрешили один звонок по телефону. В этом звонке дети были в ужасном состоянии. На первой минуте Лили, которой шесть лет только исполнилось, сообщала, что ее тошнит, что ей постоянно плохо. Сказали, что их обижают, что их наказывают.

Единственные новости, которые Елена получала за эти два месяца от испанских чиновников, это все новые версии причины лишения родительских прав. Вслед за абсурдным обвинением в киднепинге.

Известны только формальные причины изъятия детей. Одна из них — общение девочек с неизвестными взрослыми мужчинами, которые забирают их с учебы. А другая — аккаунты в социальных сетях, где Элли-Анжелина и Лили-Кристина публиковали фото. Но родители девочек уверены: истинные причины — политические.

Вот эта явно неприличная фотография сделана на отдыхе. Под фото целых три лайка. А неизвестными мужчинами, которые забирали девочек из школы, оказались адвокат и друг семьи. Они, кстати, тоже готовы показания давать. И уже подключили к делу дипломатов.

«Эти меры могут принимать только те страны, где они были рождены. В этом случае это Швейцария. Я думаю посольство Швейцарии в ближайшее время примет меры», — отметил Энрике Вила Торрес, адвокат Елены Ланг.

Включились в историю и швейцарские журналисты. У них есть версия, что все дело не в политике, а в бизнесе. Якобы в социальных учреждениях Испании подушевое финансирование. То есть за каждого ребенка они получают деньги.

«Приемный центр получает около 68 тысяч евро за человека. Родители платят за нахождение ребенка от четырех до девяти тысяч. Это зависит от состояния здоровья», — пояснила расследователь швейцарской газеты NZZ Кристин Мангольд.

Елена Ланг подала в суд на органы опеки. Но тяжбы в Испании — долгая история. Процесс может затянуться на год. Все это время дети будут находится вне дома, без родителей. И в лучшем случае слышать маму по телефону — пять минут раз в два месяца.