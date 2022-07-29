Немцы освистали министра экономики Хабека за призыв продолжать помогать Украине

Жители города Байройт в Германии оказались в недоумении из-за противоречивых заявлений высокопоставленного чиновника о поставках вооружений в Незалежную.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

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Министра экономики Германии Роберта Хабека освистали во время его выступления перед жителями города Байройт. Речь транслировали по всем местным телеканалам.

Политик заявил, что никто не должен гордиться тем, что Германия поставляет Украине оружие. Тем не менее, подчеркнул он, Берлин не может отказать Киеву в поддержке в нынешних условиях. И призвал продолжить поставки вооружений.

Ранее правительство Германии впервые представило список вооружений, которое было предоставлено Украине и план дальнейших поставок.

Так, немецкие власти планируют передать Киеву систему ПВО IRIS-T, 30 самоходных зениток Gepard, а также три РСЗО Mars с боезапасом и другую военную технику, включая грузовики, дроны и 100 тысяч аптечек.

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