Лариса Долина рассказала о заряде долголетия от нового романа

Не промах: Лариса Долина призналась в новом романе в 66 лет

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица приехала в Витебск на шопинг, где ее застали врасплох вопросы о новом избраннике.

Звезда эстрады Лариса Долина рассказала журналистам о своем новом романе в 66 лет. По ее словам, это зарядит ее как творческим, так и женским долголетием.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — приводит слова певицы «Экспресс газета».

Однако Лариса Александровна не стала говорить имя избранника, а только улыбалась на выдвигаемые кандидатуры. Среди них звезда проекта «Голос» Александр Еловский, а также певец из Белоруссии Руслан Алехно и танцор из коллектива Долиной. К слову, исполнительница уверена, что молодость заканчивается тогда, когда листки календаря отрываются, а ты уже нет.

Недавно народная артистка России приехала в Витебск на шопинг. Помимо этого, фанаты подарили ей необычную деревянную картину. На ней Долина изображена в компании дочери Лины, внучки Саши, крестницы Веры — дочки почившей Юлии Началовой и певца Александра Панайотова. Долина отметила, что любит обновлять гардероб.

«Да, я фанатка местных дизайнеров. Когда женщина себя украшает, у нее настроение сразу поднимается…» — подытожила Долина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина шокировала поклонников фотосессией c Басковым.

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