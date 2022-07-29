Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе после четырех лет брака

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 32

Причиной расставания СМИ называют многочисленные измены ее мужа.

Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе после четырех лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Terence Baelen

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Модель Эмили Ратаковски намекнула поклонникам, что расстается со своим мужем, актером Себастьяном Бер-Макклардом спустя четыре года брака. Знаменитость пока не рассказала об этом официально, но намекнула о разводе на своей странице в Twitter.

Ратаковски начала лайкать комментарии пользователей, которые радовались слухам о ее расставании с мужем.

«Эмили Ратаковски наконец освободилась от своего мужа. Это доказывает, что бог реален»

«Девчонки, как отпразднуем развод Эмили?», — пишут поклонники знаменитости.

Некоторое время назад поклонники заметили модель на улице Нью-Йорка без обручального кольца. Причиной расставания СМИ называют многочисленные измены ее мужа. Кроме того, на всех фотографиях, которые были сделаны после того, как в прессу просочились слухи, Ратаковски выглядит очень грустной.

Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Беар-Маккларда в 2018 году после двухнедельного знакомства. В марте 2021 года у пары родился сын Сильвестр.

Как ранее писал 5-tv.ru, пользователи соцсетей раскритиковали Ратаковски за татуировку на теле ее годовалого сына.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 29 июля

Последние новости

13:29
«Чего боятся?» — адвокат прокомментировал запрет Молдавии на Киркорова
13:28
Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
13:17
Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном
13:01
Певица София Ротару выразила свою поддержку Украине
12:55
Суд признал геноцидом убийства мирных жителей Брянска во времена Великой Отечественной войны
12:51
Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе после четырех лет брака

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Готовили иностранные инструкторы: диверсанты из Украины планировали теракт в РФ
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год