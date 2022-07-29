Путин поручил создать для жителей ЛНР и ДНР жилье к наступлению холодов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить совместно с властями Донецкой и Луганской народных республик план по восстановлению инфраструктуры к зимнему сезону.

Глава страны отметил, что руководство республик обратилось к Кремлю с просьбой помочь восстановить разрушения и создать благоприятную среду для проживания местного населения. Владимир Путин особо подчеркнул, что граждане ЛНР и ДНР должны провести холода «в человеческих условиях».

«Сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях с тем, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», - сказал президент.

Владимир Путин также поручил Хуснуллину заняться решением о строительстве перинатального центра в Донецке и многопрофильного медицинского центра в Мариуполе. По мнению президента, оба проекта могут быть завершены в течение двух лет.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Марата Хуснуллина о том, что в правительстве был создан специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий.