Что скажет Шейк: Брэдли Купер пойман за поцелуем с новой избранницей в пекарне

Поклонники актера до последнего верили, что он вернется к своей модели, которая родила ему дочь, однако теперь эти предположения, скорее всего, останутся только предположениями.

Американского актера Брэдли Купера «застукали» за его новым увлечением. Его увидели с возлюбленной Хумой Абедин на морском курорте в США. Хоть актер, которого в Голливуде считают одним из самых непубличных, и был замечен с Абедин, однако поймать его, как раньше, так и сейчас — сложно — он всегда старается скрываться от журналистов. Об этом пишет издание Page Six.

Например, всеми известный бурный роман с Ириной Шейк он подтвердил не сразу, а только после рождения их дочери Леи в 2017 году. После расставания Купер три года появляется на светских мероприятиях в одиночестве.

Однако действие отдыха дало о себе знать — актер расслабился и допустил оплошность: попался. Было это рано утром в пекарне, когда Купер вместе с Хумой зашел в нее за выпечкой, вероятно, думая, что в такое время на них никто не обратит внимание, тем не менее — обратили. Очевидцы рассказали, что пара обнималась во время ожидания заказа, а выходя поцеловалась.

Скорее всего возвращение к своей прежней любви для актера теперь невозможно, хотя многие поклонники до последнего думали — Брэдли вернется к своей модели. Но теперь Ирине Шейк ничего не остается кроме того, чтобы покусывать локти. По инсайдерской информации, роман Купера длится уже около года.

К слову, сама Абедин официально замужняя женщина. Хоть она и подала на развод, но процесс затянулся из-за имущественных споров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Купер нашел новую возлюбленную в лице главной помощницы бывшего государственного секретаря США Хилари Клинтон Хумы Махмуд Абедин. 47-летний артист и его 45-летняя избранница, экс-супруга опального политика Энтони Винера, встречаются уже несколько месяцев, но не афишируют свои отношения.