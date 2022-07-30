Бывший муж Гагариной объявил о поисках новой жены и получил предложение

Фотограф Дмитрий Исхаков заявил о готовности жениться в соцсетях. На поступавшие вопросы он реагировал с юмором, пригрозив возможной избраннице носить сандалии с носками.

Бывший муж Полины Гагариной объявил в соцсетях о готовности снова жениться. Вскоре Дмитрий Исхаков получил интересное предложение, которое его, похоже, заинтересовало.

«Пора бы жениться. Есть кто на примете?» — внезапно спросил фотограф у подписчиков, сопроводив вопрос своей фотографией рядом с дорогой иномаркой.

Интерес к поискам бывшего мужа Полины Гагариной проявило множество подписанных на него женщин. Пока некоторые активно шутили, одна решила взять быка за рога и зашла с козыря.

«Ага. У меня сразу итальянский паспорт. Интересует?» — спросила проживающая во Флоренции русскоязычная гид.

«Еще и Флоренция», — написал ей Исхаков, сопроводив ответ тремя красными сердечками.

Другая пользовательница обратила внимание на фото Исхакова. На нем он запечатлен в джинсовых шортах, под которыми красуются носки с высокой посадкой.

«Блин, в таких носках — невеста сбежит», — написала бывшему мужу Гагариной девушка.

«Это я еще сандалии забыл надеть!» — пригрозил ей Исхаков.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в конце 2020 года. По решению суда общая дочь фотографа и певицы Мия осталась жить с матерью. Отец получил право навещать ее. И не стесняется им пользоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полину Гагарину снова заметили вместе с бывшим мужем.