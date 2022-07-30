В Европе усиливается раскол из-за Венгрии, Латвии и недовольных немцев

Венгрия жестко критикует военную стратегию Запада в отношении ситуации на Украине. Премьер Виктор Орбан заявил, что достичь мира можно только путем переговоров с Россией.

Будапешт намерен именно этим заниматься и обсудить топливный вопрос. До конца лета там рассчитывают заключить крупную сделку с Москвой. А именно –купить семьсот миллионов кубометров нашего газа.

Латвия, которая отказалась приобретать российское топливо напрямую за рубли, вновь стала его получать — но только через посредников и за евро.

А Германия на фоне энергетического кризиса теряет лидирующие позиции в Европе. Очередная попытка снять с себя ответственность за провал в экономике уже вышла боком властям ФРГ. Жители Баварии освистали вице-канцлера, как только он начал обвинять Россию в перебоях с поставками газа.

Еще недавно Роберт Хабек считался самым популярным политиком в Германии. Но теперь рейтинг вице-канцлера и по совместительству министра экономики бьет анти-рекорды. Политик и его команда отчаянно ищут способы экономии энергии.

Среди предложений — отказаться от празднования Октоберфеста или отменить рождественские ярмарки. С 1 октября немцы уже точно должны платить существенную надбавку за газ и электроэнергию.