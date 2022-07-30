Причиной быстро нарастающего недовольства европейцев становятся подорожание газа и топлива. На этом фоне политики начинают искать способы договориться с Россией.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Nicolas Landemard; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Венгрия жестко критикует военную стратегию Запада в отношении ситуации на Украине. Премьер Виктор Орбан заявил, что достичь мира можно только путем переговоров с Россией.

Будапешт намерен именно этим заниматься и обсудить топливный вопрос. До конца лета там рассчитывают заключить крупную сделку с Москвой. А именно –купить семьсот миллионов кубометров нашего газа.

Латвия, которая отказалась приобретать российское топливо напрямую за рубли, вновь стала его получать — но только через посредников и за евро.

А Германия на фоне энергетического кризиса теряет лидирующие позиции в Европе. Очередная попытка снять с себя ответственность за провал в экономике уже вышла боком властям ФРГ. Жители Баварии освистали вице-канцлера, как только он начал обвинять Россию в перебоях с поставками газа.

Еще недавно Роберт Хабек считался самым популярным политиком в Германии. Но теперь рейтинг вице-канцлера и по совместительству министра экономики бьет анти-рекорды. Политик и его команда отчаянно ищут способы экономии энергии.

Среди предложений — отказаться от празднования Октоберфеста или отменить рождественские ярмарки. С 1 октября немцы уже точно должны платить существенную надбавку за газ и электроэнергию.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:07
В Европе усиливается раскол из-за Венгрии, Латвии и недовольных немцев
5:50
Опубликовано видео с запутавшимся в неводе краснокнижным китом в Охотском море
5:33
Регина Тодоренко показала своих сыновей в истерике: «Первая семейная драма»
5:16
Массовой аварией закончилась первая велогонка «Тур де Франс» для женщин
4:59
Разработан законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии
4:32
«Горячо»: Кристина Агилера блеснула сочной фигурой в белоснежном бикини в 41 год

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год